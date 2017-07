Mikkel Ræv på spil i hønsegården

Et skrækkeligt syn mødte Maria Hedenvall, da hun onsdag morgen åbnede rideskolen på Grønnegården. Der var fjer overalt. Der var ingen tvivl i hendes sind. Ræven var brudt ind i hønsegården.

Grønnegården havde ellers fået fire nye høns om tirsdagen. Men det afholdt ikke Mikkel Ræv fra at slå alle hønsefuglene ihjel – heriblandt den lille, seje hane Albert. I alt måtte 16 høns og haner lade livet.

– Fjerene lå spredt ud over et stort område. Mærkeligt at den slog alle hønsene ihjel – nogle havde den ikke engang lyst til at spise, men den drog da afsted med et par stykker, kan vi regne ud, siger Maria Hedenvall.

Indhegningen til hønsegården er så høj, at Mikkel på ingen måde burde kunne finde vej ind i slaraffenland. Men den fandt et lille hul en meters højde i indhegningen, som bruges af gårdens kat.

Det er et par år siden, at Mikkel sidst begik grumme gerninger på Grønnegården.