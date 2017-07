– Mød mig i forhallen

Samtale fremmer forståelsen. Kommunikationen skal være bedre mellem kommunen og borgerne. Så kan en del misforståelser forhåbentlig undgås.

Det er en af visionerne hos Trine Græse, der fra 10. juli officielt er borgmester i Gladsaxe Kommune. Den dag afløser hun Karin Søjberg Holst, der har siddet på posten siden 2002.

– Borgmesterkontoret ligger jo ikke lige sådan på rådhuset, at alles vej falder forbi. Så når jeg får en ledig stund eller kan få det til at hænge sammen med at gå ned i forhallen for at læse nogle papirer, så vil jeg gøre det, siger Trine Græse.

Borgerne skal være bedre informeret om hvorfor nogle ting udvikler sig, som de gør.

– Det kan gælde inden for alle områder i kommunen. Jobcenter, skole, daginstitution, plejehjem, siger Trine Græse.

– Borgerne er eksperter i deres egne sager, og der skal vi være bedre til at lytte og forklare, siger hun.

Hun har alene inden for det seneste år registreret nogle ting, hvor man fik forelagt ting så skævt, at borgerne med rette fik den forkerte opfattelse af, hvad der egentlig var intentionen med projekterne. Så rejste der sig en folkestemning, hvor man var klar til at kæmpe mod ting – som kommunen egentlig slet ikke ville gennemføre i den udstrækning, som borgerne troede.

Det kunne være en butik på Magle Torv eller en vej i Mørkhøjområdet.

Siden 1913 har Gladsaxe været styret af Socialdemokratiet, og siden 1958 har Gladsaxe haft fire borgmestre:

Erhard Jakobsen (1958-1974),

Tove Smidth (1974-1983),

Ole Andersen (1983-2002) og

Karin Søjberg Holst (2002-2017)

Nu står det fast, at Trine Græse i hvert fald er borgmester frem til årsskiftet – altså et lille halvt år.

Om hun skal fortsætte på posten afgøres ved kommunalvalget 21. november.

– Men jeg kan sagtens se mig selv på posten lige så lang tid som mine forgængere, siger Trine Græse, der i hvert fald har massiv opbakning på hjemmefronten.

Opbakning hjemmefra

”Hjemmestyret” alias gemalen Steen Græse klarer lige nu næsten alt det praktiske derhjemme, mens Trine Græse forbereder sig på opgaven som borgmester.

– Vi har tre døtre, der alle er med i Socialdemokratiet – og så har vi tre børnebørn.

– Lige netop med hensyn til børnebørnene kommer det til at påvirke mit arbejde. Når jeg er sammen med dem, så trækker jeg stikket. Så er jeg i den grad privatperson. Så Steen og jeg holder lidt ferie i New York sammen med hende på 10 år, siger Trine Græse.

Lønmæssigt ligger man lunt, når man er borgmester i en kommune af Gladsaxes størrelse.

– Det erkender jeg blankt, men jeg vil i den grad forsøge at reducere den gennemsnitlige timeløn ved at have lange arbejdsuger. Jeg vil være synlig, siger Trine Græse.

– Og så er kommunen med hensyn til ansatte sammenlignelig med store private virksomheder, hvor cheferne får langt mere i løn.

Hendes barndom foregik i Vadbro, familien flyttede til Kongshvileparken, hvor hendes far stadig bor. Derfra videre til Gladsaxevej for at slå rod på Silene Alle i ca. 30 år, inden bopælen nu er Værebro. Der bruges også tid i sommerhuset i Nordsjælland.

Arbejdsmæssigt har jobbet ligget i Frederikssund, hvor hun har arbejdet som bogholder i det firma, som Steen Græse ejer halvdelen af. Her har hun også udnyttet sin uddannelse som teknonom i produktionsplanlægning.

Som borgmester er der store projekter på bedding. Letbanen, Spillestedet, skolerenoveringer, Sundhedshuset.

– Heldigvis har vi en stor egenkapital, men den vil blive væsentligt reduceret i en periode, før vi igen kan polstre os.

Den gennemsnitlige likviditet er så god, at flere partier taler om skattelettelser.

– Det ligger ikke lige for. Vi er i forvejen blandt landets billigste kommuner. På den anden side vil jeg heller ikke her og nu afvise det, siger

Trine Græse.