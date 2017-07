Nej tak til vildledning og skræmme- kampagne

Stor var min overraskelse, da jeg forleden morgen fandt en Venstre-brochure i min postkasse, der beskrev den kommende kommuneplans muligheder for at bygge to-familieshuse i kvarterer som mit.

På 4 sider beskriver Venstre, hvordan Socialdemokraterne efter valget vil ”ændre Gladsaxe kommunes villakvarterer til et tæt bebygget boligområde med to-etagers byggeri”. Brochuren beskriver endda, hvordan det vil blive ”væsentligt dyrere at blive boende i sit eget hus”.

Problemet er, at det der står i brochuren, er lodret forkert. For ifølge den kommuneplan, som byrådet vedtog før sommerferien, bliver der IKKE mulighed for at bygge på den måde, brochuren beskriver. Tværtimod vil boligkvartererne blive fastholdt, som de er nu. Det er der et stort flertal i byrådet, som står bag.

Socialdemokratiet har spillet en nøglerolle i udformningen af kommuneplanen og bakker selvfølgelig op om den nye plan. Nu og efter valget. Og Venstre stemte selv for planen, da den var til afstemning i byrådet. Vi har ikke brug for vildledning og skræmmekampagner i kommunalvalgkampen, og det klæder ikke et parti som Venstre at udbrede påstande om, hvad der vil ske efter valget, som er hentet ud af fri fantasi.

Gladsaxe er en god kommune at bo i, og det vil vi i Socialdemokratiet sørge for at den også er efter valget. Vi står nemlig for en ansvarlig og troværdig politik, ikke luftkasteller og løsrevne påstande.

Henrik Andersen