Ny teknologi skal skabe smartere byer

Skraldespande, der selv sender en besked, når de skal tømmes. Lys, der selv skruer op og ned alt efter, hvor meget lys der er brug for. Eller ny teknologi til at måle luftkvalitet og trafik.

Der er mange eksempler på, hvordan nye teknologier kan skabe en renere, tryggere og mere bæredygtig by. Med projektet Klar til Smart Vækst sætter Gladsaxe Kommune, sammen med 21 andre kommuner i Region Sjælland og Hovedstadsregionen, fokus på, hvordan byen kan få gavn af de digitale teknologier – eller Smart City-løsninger, som de også kaldes – i byrummet,

Med de nye teknologier kan en kommune nemlig planlægge, organisere og vedligeholde affaldshåndtering, veje, belysning og miljøindsatser bedre, og det giver en bedre by for borgerne.

Projektet drives af Gate 21, der er et grønt partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videns institutioner som for eksempel DTU og Aalborg Universitet.

I projektet deler kommunerne deres erfaringer med den konkrete udvikling af Smart City-løsninger, der passer til den enkelte kommunes behov. Målet er, at den enkelte kommune vælger de smarte løsninger, der er bedst for borgerne og forhåbentligt kan spare ressourcer på udviklingen af disse løsninger.

Fakta

Klar til Smart Vækst sætter fokus på den konkrete udvikling af Smart City-løsninger i de deltagende kommuner. Formålet er, at opbygge kommunernes kompetencer og klæde kommunerne på til at kunne beslutte eller påtage sig projekter af forskellig art inden for Smart City. Klar til Smart Vækst arbejder inden for fire Smart City-områder: ’Kommunestrategier for den smarte by og landsby’, ’Den smarte vej’, ’Det intelligente gadelys’ og ’Smarte affaldsløsninger til den ressourcebevidste by’.

Projektet er støttet af Vækstforum Hovedstaden og løber frem til december 2018.