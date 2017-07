En duft af Superligaen

40 drenge fik i den forgangne uge lov til at stifte en smule bekendtskab med hvordan det går for sig i Superligaen.

Fire trænere og en leder fra FCK styrede en træningslejr – en FCK Camp – på Gladsaxe Stadion, hvor Gladsaxe-Hero og Bytoften stod som arrangører.

De to klubber arbejder i forvejen sammen med FC København, så samarbejdet lå lige for. FCK har også sin School Of Excellence, hvor man udvikler talenter på anlægget på Frederiksberg.

De 40 drenge kom for de fleste vedkommende fra de to arrangørklubber. -Men vi har også fem drenge fra andre klubber. En kommer fra Sønderborg og en kommer såmænd fra Den Dominikanske Republik lige som et par stykker kommer fra Lyngby, fortalte Per Sundberg fra Gladsaxe-Hero.

Ud over en masse træning fik drengene en spilledragt, en taske og en drikkedunk.

Forplejningen var i orden. Der var masser af proteiner og kulhydrater efter råd fra FCKs kok.

Ugen sluttede med nogle interne kampe.

Næste år vil arrangørerne bestræbe sig på at få nogle piger på campen.