Nyt fra politirapporten

Ung mand kørte påvirket i frakendelsestiden i Bagsværd Torsdag 13. juli kl. 01.50 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning på Bagsværd Hovedgade, hvor føreren, en 19-årig mand, blev sigtet for at køre bil, mens han var tydeligt påvirket af euforiserende stoffer, ligesom han blev sigtet for kørsel i frakendelsestiden. Ved ransagning af mandens bil […]