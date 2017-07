Plads til både skole og fritid

Lasse fra Grønnemose Skole havde i sidste uges avis et indlæg om skoledagens længde.

Det er et område, der har optaget politikerne i Gladsaxe siden skolereformen. Det er afgørende, at I er længe nok i skole til, at I kan få den undervisning, som loven siger I skal have, og har tid til at lære alt det, I skal. Samtidig skal der være plads til at dyrke fritidsaktiviteter. For at nå en god balance vedtog Børne- og Undervisningsudvalget allerede i 2014 en ramme for skoledagens længde, der har det timetal om året, som loven foreskriver og samtidig sikrer, at alle har et kendt og fast sluttidspunkt for skoledagen, så man kan planlægge sin fritid. Vi har besluttet at forlænge rammen, hvorfor elever i indskolingen har timer i tidsrummet kl. 8-14, mellemtrinnet fra kl. 8-14:30, og udskolingen i tidsrummet kl. 8-15.

Skolerne kan for 8. årgang vælge at placere konfirmationsforberedelsen i skoletiden. Derfor kan elever på nogle skoler opleve at have en time mere, og dermed have dage hvor de er i skole mellem kl. 15-16. Andre skoler har konfirmationsforberedelsen efter skoletid, hvorfor det ikke er en del af skoledagen. Forslaget om skoledagens længde har været i høring på skolerne i april. Her var der et flertal der ønskede, at vi fortsatte med den ramme for skoledagens længde, vi har haft indtil nu. Jeg håber du finder en god løsning sammen med din forening eller klub, så du fortsat kan gå til de fritidsaktiviteter, du ønsker dig.



Rigtig god sommerferie!

Claus Wachmann (B),

Formand for Børne-

og Undervisningsudvalget.