Sjældne orkideer fundet i Smør- og Fedtmosen

I Gladsaxe Kommunes del af Smør- og Fedtmosen er der i år fundet to nye arter af vilde orkideer. Orkideerne blev fundet i forbindelse med Gladsaxe Kommunens pleje af det fredede område, og det er noget af et særsyn, for ingen af orkideerne findes andre steder i Gladsaxe Kommune, og de er tilmed meget sjældne i Københavnsområdet.

Der er tale om prik-læbet gøgeurt og skov-gøgeurt. Det er et rigtig dejligt fund, fordi orkideer ”sladrer” om, hvor den gode natur findes. Orkideer er således meget kræsne med deres voksested, og de stiller generelt store krav. At de nu er dukket op i Smør- og Fedtmosen er derfor et kvalitetsstempel på områdets natur. Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Herlev Kommune vedtaget en plejeplan for området, og den udstikker rammerne for den fremtidige forvaltning, der blandt andet vil føre til endnu bedre forhold for mosens sjældne dyr og planter.

Foruden skov-gøgeurt og prik-læbet gøgeurt findes der i Smør- og Fedtmosen også de to orkideer skov-hullæbe og ægbladet fliglæbe, så nu har du mulighed for at se hele fire arter af vilde orkideer i den bynære oase.

Orkidéfamilien

Orkidéfamilien er vidt udbredt over hele verden og langt de fleste arter findes i troperne. I Danmark vokser orkidéerne på jorden, mens de fleste arter i troperne lever som epifytter i træerne, d.v.s. de vokser på andre planter uden at snylte på dem.

Orkidéernes blomster har en karakteristisk bygning, der er indrettet og tilpasset bestøvning af insekter. Et af de seks blomsterblade er udformet som en læbe og fungerer som landingsplads for insekter.

I Danmark findes for tiden 35 arter af orkideer, som alle er fredede orkideer.