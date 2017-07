Skrækkampagne med effekt

For halvandet år siden var der stort fokus på nultolerancepolitikken i Høje Gladsaxe, da et par familier i bebyggelsen fik en såkaldt udsættelse af et af de fem boligselskaber i Høje Gladsaxe.

Siden har der været ro omkring denne drastiske foranstaltning, hvor Fællesdriften for alle fem boligafdelinger i Høje Gladsaxe ikke har haft behov for at anvende nultolerancepolitikken til udsættelser af boligen ved kriminelle handlinger i boligområdet.

Nultolerancen betyder, at hvis der er en person fra husstanden, som udfører en kriminel handling i Høje Gladsaxe, vil der ske en udsættelse af lejemålet. Hvis en ung, som bor hos sine forældre, udfører kriminelle handlinger i Høje Gladsaxe, vil der ske en udsættelse af hele familien.

Tilsyneladende har nultolerancepolitikken den ønskede effekt: – Ja, der har ikke været nogle sager det seneste halvandet år. Andre ting kan dog også have haft en virkning – det er svært at svare helt præcist på, hvorfor tingene har udviklet sig positivt, siger Michael Gravengaard, formand for FSB i Høje Gladsaxe.

”Høje Gladsaxe Bladet” nævner i sit seneste nummer, at en forholdsvis lille gruppe unge fortsat skaber utryghed i området: – Men sådan er det nok alle steder i verden, hvor nogle unge samler sig i grupper i det offentlige rum, mener Michael Gravengaard.

Der er dog ingen slinger i valsen. Boligselskabernes opbakning til nultolerancepolitikken er intakt: – Til gengæld forsøger vi med aktiviteter og med helhedsplanen ”Vores HG, en verden af muligheder” at forebygge eventuelle problemer og skabe en større tryghed i hverdagen for alle borgere i Høje Gladsaxe, siger Michael Gravengaard.