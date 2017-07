Socialudvalg: Man kunne tro…

I sidste uges Gladsaxe Bladet stiller Mona Kjærulff Hansen, kandidat for Alternativet til det kommende kommunalvalg, et ledende spørgsmål: Hvorfor har Gladsaxe Kommune ikke længere et udvalg, som hedder Socialudvalget?

Et tilsyneladende uskyldigt spørgsmål. Men ubesvaret giver det læseren det indtryk, at Gladsaxe Kommune nok heller ikke tager hånd om de borgere, som har brug for en hjælpende hånd til at leve det liv, de ønsker og kan magte.

INTET kunne være mere forkert, kan jeg sige både som byrådsmedlem og formand for Sundheds- og Handicapudvalget. Indgangsvinklen ”social” er ikke nok. I dag har de borgere, som har behov for en hjælpende hånd, brug for en individuel indsats på tværs, med job, familie, netværk, sundhed og helbred – og vi udvalgsformænd arbejder sammen med fagforvaltningerne på kryds og tværs for at få den bedste indsats for den enkelte.

Til sidst: Er det ikke betænkeligt, at en kandidat til kommunalvalget åbenbart ikke er klar over de mange indsatser, som vores kommune kan tilbyde borgerne, men alene hænger sig i udvalgsnavne. Også selv om hun selv er fagperson på området? Men altså: Vi er alle startet op som nye politikere, og held og lykke, Mona!

Susanne Palsig, Valgt til Byrådet for SF

Formand for Sundheds- og Handicapudvalget