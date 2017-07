Søborg overgår Bagsværd

Umiddelbart vil de fleste sikkert gætte på, at kvadratmeterprisen for parcel- og rækkehuse er højere i 2880 Bagsværd end 2860 Søborg. Men når man sidder og leger med tallene fra Realkreditrådets statistik for boligprisens udvikling, så holder denne formodning ikke.

En villa eller et rækkehus i Søborg har en gennemsnitlig kvadratmeterpris på 29.032 kroner for 1. kvartal 2017 mod 27.080 kroner for Bagsværd. En anden interessant detalje gemmer sig i disse tal, nemlig at den gennemsnitlige pris på parcel- og rækkehuse i Søborg er gået frem med 5,3 procent siden 4. kvartal 2016 for 39 handler. I Bagsværd er kvadratmeterprisen faldet med 3,0 procent i samme periode for de 33 solgte huse. Dog skal man ikke regne med at få villaerne ned mod Bagsværd Sø til denne gennemsnitspris!

En del af de private boliger i Stengårds-kvarteret befinder sig i postnummer 2800 Kongens Lyngby. Her er kvadratmeterprisen senest opgjort til 30.322, men alligevel har det medført et fald på 7,5 procent i priserne siden nytår (53 handler).

Boligerne i postnummer 2870 Dyssegård har et gennemsnit på 31.740 kroner, men det er alligevel et fald på 7,7 procent siden 4. kvartal 2016. Det skal dog med, at der kun blev solgt ni parcel- eller rækkehuse i Dyssegård i 1. kvartal.

Ejerlejligheder

Priserne for ejerlejligheder i de fire ovennævnte postnumre er alle på plussiden. Dyrest er lejligheder i Kongens Lyngby med 29.022 kroner (+2,3 procent for 61 handler), Dyssegård 26.748 kroner (+8,1 procent for 27 handler), Søborg 26.604 kroner (+ 5,1 procent for 60 handler) og Bagsværd 24.529 kroner (+2,3 procent for 18 handler).