Stemningen var det bedste

Ambitionen var at stadionrekorden skulle slås. I 2004 så 10.039 tilskuere AB tabe 0-2 til FC København.

Men lige i den retning gik det helt galt, da kvindelandsholdet lørdag aften tabte 1-2 på Gladsaxe Stadion til England. Det var en venskabskamp på vej mod EM i Holland med første kamp 16. juli mod Belgien.

Der kom ”kun” 2.934.

Til gengæld skabte de en kulisse, der fik tankerne til at stryge et dusin år tilbage. Den gamle tribune var fyldt godt op, og der var masser af rød-hvide tørklæder og trøjer. Publikum var i topform, og det var banen også.

Til gengæld var kampen ikke det store sus.

England kom i front, da der var for lidt konsekvens i den danske opdækning, så en bold blev styret over Stina Lykke i det danske mål.

Danmark var forholdsvis godt med før pausen, men det stod sløjt til i 2. halvleg. Pernille Harder er stjernen, og hende havde englænderne godt styr på. Hun var ofte alene med fire modstandere.

Men de kunne ikke stoppe hende, da hun bankede et frispark over muropdækningen. Siobhan Chamberlain i det engelske mål reagerede for sent og fik kun slået bolden det sidste stykke ind i kassen til 1-1.

En kikset tilbagelægning skaffede England sejrsmålet.

Danmark sikrede sig adgang til EM slutrunden i Holland ved bl.a. at vinde de sidste kval-kampe med 17-0. Så offensivt må holdet rumme mere end det, der blev vist mod England.