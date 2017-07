Tennis er slet ikke så svært

– Det vigtigste er, at børnene har det sjovt og får prøvet sporten.

Det siger Karoline Gråskov fra Bagsværd Tennisklub. Hun er for tredje år i træk instruktør i sin klubs sommerferieaktivitet, hvor 15 børn forsøger at beherske ketsjer og bold.

Karoline Gråskov har taget fire klubtrænerkurser og sammen med veninden Astrid Böcher sørger hun for, at børnene får den rette introduktion til tennissporten.

– En del ser tennissporten som et lukket miljø. Men sådan er det slet ikke. Det er faktisk ikke så svært at komme til at spille tennis på acceptabelt niveau, selv om det ser svært ud. Vi gør meget ud af, at børnene prøver at holde bolden i gang, siger Karoline Gråskov.

Hvert år får Bagsværd Tennisklub tilgang af en håndfuld af børnene, som har været med på sommerferiecampen.