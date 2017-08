Tilbud til cykelryttere in spe

Vil du prøve kræfter med mountainbike eller landevejscykling hen over sommeren? Så er der et nyt træningstilbud, der hjælper begyndere og letøvede godt i gang.

Det nye initiativ består af en række fællestræninger, hvor certificerede instruktører sørger for, at alle får en god start. Cykelfællesskabet, som DGI Storkøbenhavn har skabt, hedder CPH RIDERS. Her kan man vælge mellem forskellige cykelmødesteder rundt om i Storkøbenhavn, og et af disse mødesteder er i Bagsværd ved Akademisk Boldklub.

Med CPH RIDERS kan deltagerne tilmelde sig et 3 måneder træningsmedlemsskab med enten mountainbike eller landevejscykling. Har man lyst, kan man også træne begge dele til samme pris i hele perioden. I selve træningen er der fokus på at få deltagerne i bedre cykelform, men samtidig arbejdes der hele tiden løbende med at udvikle de tekniske færdigheder.



Tekniske temaer

– Uanset om det er mountainbike eller landevejscykling, så er der i hver træning altid forskellige tekniske temaer. Det kan være øvelser med eksempelvis svingteknik, bremseteknik, balance eller position på cyklen. Ved landevejscykling arbejder vi også meget med at køre sikkert sammen i en gruppe og samarbejde, så deltagerne bliver trygge ved at ligge ude på landevejene, selv om de kører i en større gruppe. Derved får de undervejs også forudsætningerne for nemmere ved at indgå i fællestræninger på et lidt højere niveau, fortæller Kristian Pugerup, der er cykelkonsulent i DGI Storkøbenhavn.

Et fleksibelt træningstilbud

– De seneste tal viser, at der i Storkøbenhavn er mere end 100.000, der dyrker landevejscykling eller mountainbike. Det er dog kun ca. 10%, der cykler i en forening. Når vi snakker med de cykelmotionister, der ikke er medlem af en cykelklub, så fortæller rigtig mange, at de ønsker nogle at træne sammen med. Men de fortæller også, at de savner nogle mere fleksible træningstilbud. Samtidig har vi erfaret, at mange begyndere er lidt usikre på, hvordan de kommer i gang og gerne vil have hjælp til at finde et godt fællesskab, siger Kristian Pugerup.

På fællestræningerne vil deltagerne også få mere viden om de tilbud, der er i de lokale cykelklubber, og hvor de kan fortsætte, hvis de har lyst til at træne videre. DGI Storkøbenhavn ønsker dermed sideløbende at styrke cykelklubberne i Storkøbenhavn.

Fællestræningerne med CPH RIDERS er målrettet begyndere og letøvede. Er man helt nybegynder, anbefales det dog, at man inden opstart har kørt nogle ture på egen hånd. Hver træningsgang varer ca. 2 timer. Så for at få en god start, skal man som deltager i landevejstræningen kunne køre minimum 30 km med en gennemsnitsfart på 20 km/t. Er man ny på mountainbike, skal man som minimum have prøvet at køre i spor i skoven (singletrack) nogle gange tidligere.

Der er mountainbike-træning i Hareskoven hver tirsdag kl. 17.30 og landevejs-træning hver lørdag kl. 10.00. Mødestedet er på p-pladsen ved Akademisk Boldklub, Skovdiget 1.

Se mere på www.dgi.dk/cphriders