Tim laver hole-in-one hele tiden

Tim Danielsen lægger golfbolden klar ved hul 1. Og sender bolden i hul med sit første slag.

Tim Danielsen lægger bolden klar ved hul 2. Og sender bolden i hul med sit første slag.

Og han gør det samme ved hul 3 og 4.

Da den 18-årige tømrerlærling fra Gladsaxe Minigolf Klub Tim Danielsen for nylig sikrede sig sit sjette danske mesterskab, brugte han i gennemsnit 25 slag for at gå banen på de 18 huller rundt. Han klarede de otte runder på 200 slag.

Hans scorecard viser en masse 1-taller – som altså er lig med hole-in-one ude på en rigtig golfbane. I minigolf taler man om 1’ere

Det kan nok være svært at fatte for folk, der kun stifter bekendtskab med spillet, når de er endt på en minigolfbane ude i sommerlandet. Her bliver der jublet og bandet og svovlet – alt efter hvor bolden er røget hen. Ofte ud over kanten med ret til at starte forfra. Af og til ender det med en maksimale score, og så er det videre til næste hul.

Minigolf er en sport i langsom fremgang, og der er ikke mange børn og unge, der spiller for alvor. Da Tim Danielsen vandt sit mesterskab var der faktisk kun to deltagere i hands aldersklasse. Men så blander man alle herrespillerne sammen i en stor fælles turnering, og så må man godt uddele medaljer fra Danmarks Idræts Forbund.

Begyndte i haveforening

Det hele begyndte i en haveforening i Ejby ved Glostrup. Tim gik i gang og viste talent for spillet. For at blive presset meldte han sig i Gladsaxe Minigolf Klub, der spiller på et højere niveau.

Og nu er han blevet så god, at han spiller både VM og EM, og om et par uger går turen til Askim ved Göteborg, hvor der skal spilles EM.

-Mit mål er at bliver blandt de 32 bedste, så jeg kan komme med i finalerunden i weekenden, siger Tim Danielsen, der bestemt ikke er kommet sovende til sin succes. Der trænes mange, mange timer om ugen. Det kan godt blive til fire timer en enkelt aften. Bold efter bold sendes i hul.

Så er det godt, at der er tænkt snedige tanker, så der i bunden af køllen er monteret en sugekop, så man kan presse bolden ind der og samle den op på den måde.

Det koster 250 kr. om året at være medlem i Gladsaxe Minigolf Klub, så her kan alle vist være med.

Til gengæld løber udgiften til bolde op.

-Jeg har vel ca. 200 bolde, og de udgør nok en værdi på små 30.000 kr., forklarer Tim.

Der spilles på tre forskellige slags underlag: Filt, eternit og beton. Så derfor stilles der krav til boldenes beskaffenhed.

Mens han har de mange bolde, så har han kun en kølle.

– Den koster 500 kr., og den kan holde hele livet, siger han.

Når han skal til EM, skal han selv til lommerne, for unionen betaler kun delvis.

-Der er ikke ret mange medlemmer i minigolf i Danmark. Alligevel kan jeg kun opfordre andre unge til at melde sig i klub, for sporten er sjov med sine udfordringer, og der har vi en masse godt socialt samvær, siger Tim.

I gamle dage lå anlægget på Gladsaxe Møllevej tæt på Trafikpladsen. Nu holder man til ved den gamle Bagsværd Station. Man skal være medlem for at spille. Sæsonen varer principielt fra 1. april til 1. oktober, men er vejret godt, kan man sagtens spille videre.