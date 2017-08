To VM-medaljer til Bagsværdroer

Kajakroeren Rasmus Knudsen med en fortid i Gladsaxe Kano- og Kajakklub og stadig med bopæl i Bagsværd slog til ved U-VM i Rumænien.

Det blev til to bronzemedaljer.

Den ene blev sikret på 1.000 meter enerkajak, mens Rasmus Knudsen – der nu stiller op for Lyngby – også sad i den firer, der sluttede på tredjepladsen.

Ida Villumnsen fra 361 på Nybrovej nåede også til VM-finalen. Hun var med i fireren, der sluttede på syvedenpladsen i U23-klassen. her var rasmus Knudsens storesøster Pernille Knudsen også med.

– Vi er super glade og stolte over de to bronzemedaljer. Vores herrejuniorer formåede virkelig at vise deres bedste på dagen i et meget hårdt internationalt selskab. I de øvrige VM-finaler fik vores roere også at mærke, at niveauet er meget højt til et VM, så selv om det her blev til sekundære placeringer, så roede alle op til deres bedste.

Og med 11 VM-finaler og samlet 17 finaler, som var fordelt på begge årgange, begge køn og alle bådtyperne enerkajak, toerkajak og firerkajak, fik vi vist den store bredde i vores talentudvikling, siger Dansk Kano og Kajak Forbunds talentchef og U-landstræner, Finn Pape.

Efter VM rejser de bedste U23-roere med seniorlandsholdet på træningslejr i Ungarn, mens de yngste fra landsholdene stiller op til de nordiske ungdomsmesterskaber, der i år bliver afviklet på hjemmebane i Silkeborg.