Tredobbelt succes

Forårssæsonen er slut for aktiviteter i Gladsaxe Lokalhistoriske Forening. Maj måneds besøg var i Naverhulen i Helsingør, hvor navernes gamle håndværk og traditioner blev fortalt over den berømte mørbradgryde.

Så kom medlemmerne tilbage til Gladsaxe, hvor de hørte Mimi Jakobsen fortælle om sit liv. Dette foredrag, som fandt sted på Hovedbiblioteket, som også var medarrangør, trak mange af medlemmerne op af sofaen.

Men alle disse succeser blev overgået af arrangementet i juni måned, hvor turen gik til den gamle tobaksfabrik, hvor Post Nord nu har til huse. Tilslutningen var så stor, at postmester Gitte Johansen måtte vise rundt tre aftener i Danmarks største postfordelingscenter for foreningens 120 fremmødte. Hvor breve i gamle dage var hovedopgaven er det nu pakkerene der har taget over. Post Nord har med stor følelse bevaret bygningernes særpræg og medlemmerne var overrasket over lokaliteternes størrelse.

Medio august vil medlemmerne få nyt program tilsendt med efterårets aktiviteter, som bl.a. vil indeholde foredrag med Claus Hagen Petersen, der vil fortælle om TV byens historie.