Tricktyveri i Søborg

Fredag den 7. juli kl. 8 anmeldte en 69-årig dame, at hun dagen forinden havde været udsat for tricktyveri i forbindelse med sin indkøbstur. Damen havde netop handlet i Kvickly på Buddingevej i Søborg, hvor gerningsmanden angiveligt aflurrede damens pinkode.

På sin vej hjem blev damen opsøgt af gerningsmanden, som spurgte, om hun kunne veksle nogle penge for ham, hvor han i samme forbindelse stjal damens dankort. Damens dankort blev i de efterfølgende timer benyttet i over 12 forretninger, hvor der blev handlet for et større pengebeløb.

Gerningsmanden beskrives som:

Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 20-30 år, ca. 170 cm. høj, spinkel af bygning og med brunt hår. Han var iført en grå T-shirt og et par lyse bukser.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Vær skeptisk

Trick- og gadetyve er snu og finder på mange påskud for at stjæle på gaden eller i hjemmet. Københavns Vestegns Politi opfordrer borgerne til at følge nogle enkle råd for at beskytte sig mod de langfingrede:

• Vær skeptisk, når ukendte personer henvender sig – hjemme og på gaden.

• Åben kun døren for folk, du kender. Brug dørspion eller spørg til ærinde uden at åbne. Lav faste aftaler med hjemmehjælpere, håndværkere mv. – spørg gerne efter legitimation. Skilt ikke med, du bor alene – skriv kun forbogstav og efternavn på dørskiltet.

• Hold afstand til ukendte personer på gaden, ved indkøb mv. og hold pungen tæt til kroppen. Skjul altid din pinkode og opbevar den aldrig med dit kort.

• Gå ikke rundt med store værdier – og lad dem ikke ligge fremme hjemme.

Ring hurtigt til politiet, hvis du oplever noget mistænkeligt: 43 86 14 48 eller 114. Ring Alarm 1-1-2 hvis det sker akut.