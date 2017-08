Onsdag 25. juli kl. 08.05 anmeldte en 78-årig mand, at han havde været udsat for et tricktyveri på Gladsaxevej i Søborg. Manden var ude at gå, da en personbil, hvori der sad fire personer, standsede ved siden af ham. Manden på bilens passagersæde spurgte manden om vej til et nærliggende hospital, mens en dame steg ud af bilen og gav manden en halskæde på. Da bilen var kørt, opdagede manden, at kvinden havde taget mandens egen halskæde.

Gerningsmændene beskrives som:

A: Kvinde med anden etnisk baggrund end dansk, 35-40 år, 160 cm. høj, kraftig af bygning med sort, mellemlangt hår.

B: Mand med anden etnisk baggrund end dansk, 35-40 år, kraftig af bygning med sort, kort hår.

Københavns Vestegns Politi modtager gerne oplysninger fra vidner eller andre i sagen. Henvendelse i dagtimer eller døgnet rundt på telefon 43 86 14 48.

Typen af tricktyverier, hvor gerningsmænd vil forære halskæder eller andre smykker, skal man være meget opmærksom på, da denne fremgangsmåde ofte er gennemgående i lignende sager lige nu. I disse situationer oplever vi, at tricktyvene ombytter personers egne smykker med falske guldhalskæder.