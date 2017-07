Velkommen til beboerne i Bagsværdlund

Hen over sommeren har Martin Skou Heidemann, byrådskandidat for Venstre, haft travlt med at nedgøre det nye byggeri i Bagsværd, Bagsværdlund.

Som nabo i Bagsværd er jeg helt uenig. Det er et spændende byggeri, som samtidig på smukkeste vis udfylder et tomrum i Bagsværd og hermed skaber en bedre forbindelse imellem Bagsværd bymidte og de dele af Bagsværd, der ligger længere væk fra centrum.

Så kære nye beboere i Bagsværdlund: I skal være så hjerteligt velkomne i Gladsaxe.

Ud over at I flytter ind i centralt placerede flotte nye boliger, så kan I også glæde jer over at ligge midt imellem en lang række grønne områder som Hareskoven, Bagsværd Sø, Smør- og Fedtmosen og Værebro Park. Det glæder mig at endnu flere mennesker nu kan få gavn og glæde af dette.

Sten Græse