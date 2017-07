Fredag den 7. juli kl. 7 anmeldte en borger, at han havde fået stjålet ti vinduer og to døre, som stod på paller foran hans hus på Bagsværdvej, hvilket netop var i gang med at blive istandsat.

Pas på hælervarer!

Gør dig ikke til hæler ved at købe stjålne effekter. Udvis mistænksomhed, hvor prisen på en vare er unaturlig lav, eller hvis effekten er graveret med et navn, der ikke tilhører sælger. Husk, at hæleri, ligesom tyveri, straffes.