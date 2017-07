Weekend med Scarlett og popdrømme

Det er tydeligt i disse år, at børn af 1980erne og årtiets adskillige klassiske ungdomsfilm nu selv er blevet voksne og får lov til at stå i spidsen for deres egne store filmproduktioner. Sidste uges premiere, ”Spider-Man: Homecoming”, legede med high school-genren og viste endda et klip fra en af genrens store klassikere, ”En vild pjækkedag”, hvis nogen nu skulle være i tvivl.

I denne uge har ”Girl’s Night Out” så premiere. Her samles fem studieveninder for at fejre Jess, spillet af Scarlett Johansson, og hendes kommende bryllup. De lejer en luksusvilla og hyrer selvfølgelig mandlig stripper. Herfra går alt dog galt, og med slet skjulte henvisninger til 80er-fænomenet ”Weekend med Bernie” ender kvinderne med mere end en lille håndfuld problemer på en aften, der ellers skulle have været sjov og hyggelig.

”Girl’s Night Out” har premiere i Bibliografen torsdag 20. juli.

Vi bliver lidt i 80erne, når Bibliografen byder indenfor til en særlig eventvisning af ”Whitney: Can I Be Me”. Filmen er et helt unikt og intimt portræt af popmusikkens første kvindelige sorte megastjerne. Spændende arkivmateriale, interviews og koncertoptagelser kommer hele vejen rundt om fænomenet Whitney Houston, der med megahits som ”I Wanna Dance With Somebody” og ”I Will Always Love You” sang sig ind på alverdens hitlister igen og igen. Medaljen havde dog en bagside som hendes død som kun 48-årig alt for tydeligt bevidnede. Ingen kunne dog tage musikken fra hende, og derfor ender filmen i sidste ende som en hyldest til en stor kunstner.

”Whitney: Can I Be Me” vises kun i Bibliografen onsdag 26. juli.