Tom Cruise i storform

Man tror næsten ikke sine egne øjne, men det meste af, hvad der foregår i ”American Made”, er faktisk inspireret af virkelige hændelser. Filmen fortæller den fuldstændig vanvittige historie om piloten og svindleren Barry Seal, spillet med sædvanlig star-quality og charme af Tom Cruise, der på grund af sine uovertrufne evner som pilot rekrutteres af CIA til at stå i spidsen for en af de største hemmelige operationer i amerikansk historie.

Instruktøren bag ”American Made”, Doug Liman, har efterhånden en hel stribe særdeles skarpe og hårdtslående actionfilm bag sig. Vi kender ham fra ”The Bourne Identity” hurtigt efterfulgt af ”Mr. And Mrs. Smith” med Brad Pitt og Angelina Jolie i hovedrollerne. Senest har han arbejdet sammen med netop Tom Cruise i science fiction-braget ”The Edge of Tomorrow”, hvor Cruise var tvunget til at gennemleve den samme dag igen og igen. Liman og Cruise har en helt særlig kemi, hvilket skinner tydeligt igennem i ”American Made”. Der er smæk for skillingen, rappe replikker og lækre billeder, alt i alt to særdeles underholdende timer i bragende godt selskab.

”American Made” har premiere i Bibliografen torsdag 24. august. Så er der igen forpremiere i Bibliografen. Denne gang er Lynet McQueen og vennerne tilbage. I ”Biler 3” har Lynet McQueen problemer. Han er ikke længere den hurtigste og mest moderne bil på racerbanen og må derfor finde nye og mere snedige måder at vinde på. ”Biler 3” vises lørdag 26. august klokken 13.00 i 2D og søndag 27. august i 3D også klokken 13.00.

