25 kørte for stærkt ved Stengård Skole

Københavns Vestegns Politi tjekkede torsdag formiddag hastigheden for 185 køretøjer på Triumfvej ved Stengård Skole. Og det var desværre en trist oplevelse. Som politiet selv formulerer det: "25 kørte for stærkt. 7 får et "hak" i kørekortet og en skal ringe til en kørerlærer. ØV."