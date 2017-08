AB Gladsaxe åbnede med uafgjort

På tilskuersiden kan AB Gladsaxe trods nedrykning til fodboldens 2. division forvente en fremgang. Premierekampen mod Hvidovre IF på Gladsaxe Stadion i søndags markerede denne tendens, da 789 tilskuere valgte at se det klassiske opgør mellem to danmarksmesterklubber.

De fremmødte fortrød ikke deres beslutning om at bruge et par timer på søndagsbold, for det blev en ganske fornøjelig affære. Da slutfløjtet lød efter de 90 minutter, kunne både AB- og Hvidovrespillerne gå ned til omklædningsrummene med oprejste hoveder efter den uafgjort 2-2-match.

Der var både nye og gamle ansigter i aktion. Således havde AB Gladsaxe tre debutanter med i opgøret i startopstillingen: Stefan Nygaard (i angrebet), Daniel Warmbach (midtbanen) og Tobias Noer (venstre back) fik deres første kamp på ABs 1. hold. En lille halv times tid før slut fik også Oliver Carrare debut for Uglerne. Hos modstanderne genkendte mange cheftræner Per Frandsen, der som bekendt stod bag ABs succesrige oprykning til 1. division, inden han fik silkesnoren, da resultaterne udeblev. Det blev Nichlas Rohde, der åbnede scoringen efter ca. 25 minutter, da han udnyttede en stikning i dybden. Det førte til et AB-pres frem mod pausen, men uden at det blev rigtig fraligt foran Hvidovres mål.

Fire minutter efter pausen udlignede den tidligere Superliga-profil Kim Aabech for Hvidovre. I 1973 var Kim Aabechs far Hans topscorer for netop Hvidovres danmarksmesterhold… Ja, det er vi endnu nogle der kan huske. Kim er ikke lige så hovedstødsstærk som sin far var, men til gengæld kan han mere med fødderne, og han sparkede bolden i kassen, da ABerne ikke var koncentrerede nok efter et hjørnespark.

Selv om gæsterne overtog spillet, så var det hjemmeholdet der et kvarter før tid kom i spidsen. Debutanten Stefan Nygaard headede akademikerne på 2-1. Men endnu en gang kiksede ABs forsvar efter et hjørnespark, og denne gang var det Malte Kiilerich, der kunne sende kugle i kassen.

2-2. Et nogenlunde fair resultat.

I aften tirsdag – spiller AB mod Kastrup i 1. runde af DBU-pokalen – mens næste runde af 2. division foregår på lørdag på Østerbro Stadion mod B93, der indledte med at tabe 1-3 til Brønshøj.