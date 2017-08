AB Gladsaxe floppede

Da stadionuret stod på 89.13 førte AB Gladsaxe med 1-0 på Østerbro Stadion mod værterne fra B93.

Da kampen var forbi, havde B93 vundet med 2-1.

Det var et fuldkommen unødvendigt slutresultat, og det var noget, der gjorde ondt på AB Gladsaxe.

I forrige sæson i 1. division blev der foræret mål væk i strimer i de indledende faser af kampene, så AB Gladsaxe hele tiden haltede bagefter. Nu er det åbenbart ændret til at modstanderne får point i slutfasen. Hvidovre fik jo udlignet til 2-2 i åbningskampen otte minutter før tid.

AB Gladsaxe spillede ellers en særdeles nydelig kamp mod B93, og 1. halvleg kunne og burde have givet en solid føring. Der var adskillige afslutninger, der sneg sig lige uden om B93s mål, og det var meget sparsomt, hvad B93 var i stand til at producere id en offensive afdeling. Der var styr på det i AB Gladsaxes forsvar.

AB Gladsaxe kom i front, da et fladt indlæg fra højre side fik lov til at suse igennem B93s forsvar og over til Sebastian Seeger-Hansen, der stensikkert hamrede bolden i mål til 0-1.

Det blev meddelt i højttaleren, at B93s Sebastian Czajkowski var kåret som kampens spiller hos hjemmeholdet. Det fejrede han med at kæmpe sig til bolden i straffesparksfeltet og sende den hen til Kristian Holm, der sikkert sparkede bolden forbi en sagesløs Mark Fabricius Jensen.

Det var en kold dukkert for AB Gladsaxe, der sluttede af med nærmest at få hældt en kold spand is over sig, da Emil Dyre kort efter sendte bolden i mål til 2-1 med et skud, der igen sad så yderligt, at AB Gladsaxe-keeperen var chanceløs.

Et dumt og helt unødvendigt nederlag til AB Gladsaxe, der på lørdag tager imod oprykkerne fra Hillerød, der lige som AB Gladsaxe kun har fået et point ud af de to første kampe.

I pokalturneringen vandt AB Gladsaxe med 4-1 over Kastrup på udebane og skal i næste runde op imod det tidligere Superligahold fra Slagelse, der nu er rykket i danmarksserien. Her er de to første kampe vundet med 4-0 og 1-0, så AB Gladsaxe kommer på en svær opgave.