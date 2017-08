Bagsværd-borger får topstilling

Bagsværd-borger Kurt Stig Jensen er ny administrativ vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital. Han vil være med til at gøre hospitalet til landets bedste akuthospital. 1. august skiftede centerdirektør Kurt Stig Jensen Rigshospitalets Juliane Marie Center ud med vicedirektørposten på Hvidovre Hospital. Og det var vestegnshospitalets store ambitioner, der fik den 56-årige uddannede cand.scient.pol. til at bytte 2100-postnummeret ud med Hvidovres 2650.

– Jeg blev tændt af perspektiverne på Amager og Hvidovre Hospital. Tanken om at være model for fremtidens akuthospital var både spændende og ambitiøs. Det tiltalte mig meget. Jeg tror, at hospitalet både har størrelsen og den rette specialesammensætning til at få det til at lykkes, siger Kurt Stig Jensen, som faktisk tidligere har arbejdet som direktionssekretær på Hvidovre Hospital (1994-2000).

Siden da er han dog gået chefvejen og har blandt andet været centerdirektør på Finsencentret og Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. To stillinger, som har klædt ham godt på til den nye rolle som vicedirektør på et af landets største akuthospitaler.