Børn og trafik er en leg

Humor, populære sange og sjove lege har fået flere forældre ud i trafikken for at lære deres børn, hvordan man går og cykler sikkert på vejen. Det viser en evaluering af de første afsnit af DR Ramasjang-programmet ’Sikker & Søn’, hvor en far og hans søn udsætter sig selv for utallige udfordringer i trafikken og samtidig får afleveret mange nyttige trafiktips til de børn, der ser med.

Det er Rådet for Sikker Trafik, Nordea-fonden og DR, der står bag programmerne, som er en afløser fra Børnenes Trafikklub, der i årtier har lært de mindste børn om reglerne i trafikken.

– Med ’Sikker & Søn’ prøver vi at lege med budskaberne om trafiksikkerhed på en sjov, involverende og pædagogisk måde, som fanger børnene. ’Sikker & Søn’ er en fantastisk afløser til Børnenes Trafikklub og når samtidig ud til langt flere børn, end trafikklubben gjorde, siger Karina Petersen, underdirektør i Rådet for Sikker Trafik.

En evaluering af programmerne blandt 2.000 forældre, som Epinion har gennemført for Rådet for Sikker Trafik, viser, at det er lykkes at lege de trafiksikre budskaber ind hos børnene og deres forældre med de humoristiske tv-programmer.

Derfor vender programmet ’Sikker og Søn’ nu tilbage på DR Ramasjang med 20 nye tv-programmer.

Få gode råd og øvelser, der gør dit barn sikker i trafikken: www.sikkertrafik.dk/forældre