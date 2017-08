Bogkunst og børneteater i Bibliotekshaven

Under titlen ”Som søstre vi dele” vil børn fra tre år og op kunne få en nærværende og medrivende teateroplevelse, når teatergruppen ’Det Lille Verdensteater’ gæster Bibliotekshaven kl. 14 under Gladsaxedagen lørdag den 26. august.

Teatergruppen beskriver selv forestillingen som en ”rabalderfarce” om de to søstre Nelly og Alice, som efter lang tids adskillelse, er sammen i mormors hus. De skal dele mormors ting imellem sig. Det går dog ikke helt som forventet, da minderne fra barndommen banker på. Teaterstykket er for børn fra tre år.

Hele eftermiddagen vil Bibliotekshaven byde på musik og liv. Der vil blandt andet være en Bogkunst workshop, hvor børn og voksne kan skabe smukke kunstværker ud af bibliotekets kasserede bøger sammen med billedkunstneren Anders Benmouyal.

Tilmeld dig SMS-service

Der vil også være musik og aktivitet. Kl. 15 optræder børn fra Buddinge Skole, og kl. 16 vil du kunne opleve strygere fra Gladsaxe Musik og Billedskole. Vil du gerne følge med i, hvad der kommer til at ske på Gladsaxedagen i sommerens løb og på selve dagen, kan du allerede nu tilmelde dig en gratis SMS-tjeneste. Du skal blot sende ordet GLX i en SMS til 1245, så vil du i løbet af sommeren modtage nyt om, hvad du kan opleve på dagen. Du kan også følge med i Gladsaxedagen 2017 på gladsaxe.dk/gladsaxedagen, hvor du blandt andet kan se og downloade programmet og et detaljeret kort over området og aktiviteterne.



Man kan for eksempel lave en lampeskærm af en gammel bog.

Foto: Privat.