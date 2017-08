Borgerrådgiver har travlt

Der var næsten optræk til stående bifald i byrådssalen, da man i februar skulle evaluere den indsats som den nyansatte borgerrådgiver Preben Rohde have leveret i 2016.

Der var så mange positive resultater, der have skubbet de kommunale forvaltninger i den rigtige retning og gjort meget for borgernes kontakt til det kommunale system, at der var smil over hele linjen.

Systemet med en borgerrådgiver kom lidt trægt i gang i 2016 af den simple grund, at borgerne lige skulle kende til systemet. Men siden gik det fint, og i løbet af 2016 blev det til 452 henvendelser.

Det tal ser ud til at blive væsentligt højere i år. En opgørelse efter de første seks måneder viser et tal på 267, så det umiddelbare slutresultat vil ligge på ca. 530, hvis tendensen holder.

Ud af de 267 henvendelser har Preben Rohde arbejdet videre med de 83 af sagerne.

En af konklusionerne i hans rapport efter 2016 var, at de kommunale medarbejdere skulle være inde i sagerne, når borgerne dukkede op.

Kommunikationen til borgerne kan også forbedres ved at medarbejderne bliver bedre til at udtrykke sig især skriftligt.

Det kan også anbefales, at der tages notater efter møder, så ingen er i tvivl om hvorvidt borgerne f.eks. har søgt om førtidspension, mens den kommunale medarbejder mener, at der har været tale om en orienterende samtale.