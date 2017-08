4. generation er begyndt at komme i butikken, så der er basis for at Bonnie Dyrecenter på Søborg Hovedgade 146-148 kan fortsætte i mange år endnu.

Men nu runder man i hvert fald de første 50 år, og det er 3. generation personificeret af Dennis Hoffmann, der er ejer af butikken, der uden den mindste blusel kan meddele, at ”Vi er byens førende dyrehandel”.

Det er rigtigt. Og det kommer så også med et glimt i øjet, at man sådan set også er den eneste.

-I den senere tid har vi kunnet mærke en stigende interesse ikke mindst for akvarier.

Vi sælger en god del ”skrivebordsmodeller”, der ikke er så store, fortæller Dennis Hoffmann.

Det er faktisk muligt at købe akvarier helt op til 900 liter. Det er sådan nogle, der kan stå i en reception.

2. generation hedder Bo Hoffmann, og selv om han teoretisk er gået på pension, så kommer han i forretningen et par dage om ugen. Det er godt at holde sig i gang. Og så ved han sådan cirka alt hvad der er værd at vide om tingene i forretningen. Og eftersom Dennis og Sandra – der er ansat – er certificerede dyrehandlere, kan man regne med god betjening.

Forretningen ligger helt ud til Søborg Hovedgade ved Vandtårnsvej, så umiddelbart er der ingen p-pladser.

-Men så skal man bare køre om bagved ved Tolstojs Alle, hvor vi har kundeparkering og hvor man også kan gå ind i butikken, siger Dennis Hoffmann.