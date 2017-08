Dårligt skatteforslag fra Dansk Folkeparti

Alle i Gladsaxe kan se frem til skattestigninger, hvis Dansk Folkepartis (DF) forslag om en ens kommuneskat i hele Danmark bliver til virkelighed. I Gladsaxe vil skatten stige med 1.1 %. Det er 130 millioner kr. i Gladsaxe. En almindelig pensionist vil med DFs forslag skulle betale 3.000 kr. mere om året i skat.

DF ønsker, at de ”rige” kommuner skal betale mere i udligning til de ”fattige” kommuner, end de gør i dag.

Beløbet på de 130 millioner kr. skal lægges oven i de 250 millioner kr. Gladsaxe i forvejen betaler i udligning til Fyn og Jylland. Så med DFs forslag vil vi betale 380 millioner kr. i ekstra skat, uden borgerne i Gladsaxe får kommunal service for de mange millioner.

Det Konservative Folkeparti er imod DFs forslag om ens kommuneskat for alle kommuner.

Forslaget vil ramme pensionister og andre med en lav indkomst i Gladsaxe, der skal betale mere i skat, mens direktøren i en fattig kommune vil få en skattelettelse. En direktør, der tjener 500.000 kr. i f.eks. Langelands kommune, vil få en skattelettelse på mere end 12.000 kr. om året.

Det Konservative Folkeparti er for skattelettelser til alle danskere, men vi er imod, at pensionister i Gladsaxe skal betale 3.000 kr. mere i skat, for at en direktør på Langeland kan få en skattelettelse.

I Gladsaxe Byråd vil vi konservative arbejde for skattelettelser for alle i Gladsaxe og mod de skatteforhøjelser som DFs forslag om en kommuneskat i Danmark, vil betyde for alle i Gladsaxe.

Henrik Sørensen

Byrådskandidat (k)