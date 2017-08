Der er noget hver dag

Om mandagen går 80-årige Sonja Rønde Krebs fra Stenmarken til badminton. Om tirsdagen går hun til bowling. Om onsdagen går hun til varmvandssvømning, om torsdagen går hun til gymnastik og om fredagen står den igen på vandgymnastik.

-I weekenden cykler min mand og vores veninde så nogle ture, føjer hun til.

For lige at understrege, at hun lever et meget aktivt liv, fortæller hun, at hun såmænd om torsdagen har sit eget gymnastikhold hjemme på Stenmarken, hvor en halv snes deltagere nyder godt af hendes evner som gymnastik- instruktør. For hun har faktisk selv undervist i 50 år.

Sonja Rønde Krebs er en af de mange pensionister, der har taget imod det kommunale tilbud om at være med i senioridrætten. Her kan næsten alle finde et hold, der passer til deres evner.

-Det er jo ingen sag, når man kan. Men mange kan komme med, for det hjælper at gå i gang med træning, siger Sonja.

Store rollatorhold

-Vi har i sommerens løb haft et rollatorhold på Kildegården, hvor der var forskellige afdelinger, hvor deltagerne kunne være med. Der var 90 deltagere. Nu har vi så hold i vinterens løb, og her er der hele 158, der har meldt sig til, fortæller Lis Greisholm Christiansen, der styrer hele foretagendet.

-Vi kan faktisk blive tvunget til at udvide med flere hold, siger hun.

I tirsdags fandt den årlige kanotur fra Nybro sted. Der var 38 tilmeldte og de tog en tur til Lyngby Mølle, hvor de spiste den medbragte mad, inden turen gik tilbage. Det hele var overstået på tre timer. De fleste deltagere var kvinder, for som Lis Greisholm Christiansen konstaterer, så vil mændene hellere deltage i de ting, hvor man tæller point. Så de foretrækker at spille badminton og bowling.

-Kvinderne vil hellere tælle centimeter for at konstatere, om tøjet sidder lidt løsere, siger hun. Sonja Rønde Krebs har ingen problemer i den retning. Mange års aktivt liv er belønnet.

-Jeg bliver altså træt, hvis jeg ikke foretager mig noget. Så selv når jeg ser tv er der gang i striktøj eller sytøj, siger hun.

Så det nyder de godt af i senioridrætten, hvor der er lavet smarte boldnet og poser.

At der altid har været gang i Sonja Rønde Krebs understreges af at hun fik sine egne helt specielle arbejdstidsregler, da hun arbejdede som syerske.

-Jeg var så hurtig og effektiv, at jeg fik en aftale med min chef, at jeg arbejdede fra 7 til 14 og gik hjem to timer før de andre, smiler hun.

Når det gælder al den aktivitet, så er det så heldigt, at hendes mand på 81 år er lige så aktiv. Bare af og til med andre ting. Han SKAL på biblioteket for at læse aviser. Så er der noget at tale om, når vi igen er hjemme på Stenmarken.

-Når jeg er med i så mange aktiviteter, så hænger det også sammen med at vore fire trænere gør et enormt arbejde for at få det hele til at fungere

-Vi mødtes i 1944, hvor vi boede tæt på hinanden på Stærevej i NV. Vi blev gift i 1959 og flyttede til Stenmarken i 1963. Vi boede nogle år i Holbæk, hvor jeg fødte vores to drenge. Havde man en lejlighed på over to et halvt værelse skulle man føde hjemme. En gang gik jeg en lørdag til jordemoderen og sagde, at jeg havde veer. Men hun fortalte at hun havde weekendfri, mindes Sonja Rønde Krebs.