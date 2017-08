Det blev Kong Hans Have

Reelt er der tale om et stor overløbsbassin, der kan udnyttes ved voldsomme regnfald.

Men det vil heldigvis for det meste bare fungere som et lokalt, grønt område.

Midt i juni havde beboere omkring anlægget over for Vadgård Skole inviteret til at se på det nye område og komme med ideer til udnyttelse af området, og de måtte meget gerne komme med forslag til, hvad området skal hedde.

70 mødte frem og viste stort engagement. Både med hensyn til at skabe ting lige her og nu og til at finde på et navn.

Byrådet har afsat et beløb på 125.000 kr., som borgerne kan foreslå projekter for, og det vil være områdets beboere, som skal stemme om, hvilke projekter der skal realiseres.

Til arrangementet var der også mulighed for at tilmelde sig den koordinerende tovholdergruppe og tale med andre deltagere om sin idé.

Til arrangementet blev følgende navne foreslået:

• Den fine sø-have

• Den fine sø

• Det Grønne Sted

• Grønnemarken

• Kong Hans Have

• Kong Hans Mosen

• Kong Hans Oase

• Kong Hans Park

• Kongemosen

• Kongernes have

• Oasen

• Park Hans

• Søparken

• Vadestedet

• Vadgård Søpark

• Vadgårdsparkens Sø

Forslagene kom fra både børn og voksne, og der var en god snak blandt deltagerne om, hvad et godt navn er. Særligt navne der indeholder vand eller natur og Vadgård eller Kong Hans blev fremhævet.

Flere deltagere mente, at et navn med reference til Kong Hans er at foretrække, fordi Kong Hans Allé er kendt i området og i byen og også signalerer en tilknytning til den gruppe af borgere, som ikke lige bor på Vadgårdsvej eller i Vadgårdsparken. Desuden er Kong Hans Alle hovedindgangsvejen til området.

På den baggrund anbefaler By- og Miljøforvaltningen at udvalget beslutter Kong Hans Have som navn for det grønne område.



Foto: Kaj Bonne.