Det er børnenes fest levende

Har du en kanin, en hamster, et marsvin, en rotte, en kat eller måske en hund? Og er du stolt af dit kæledyr, så er det måske en god idé at være med i ”Kom og vis dit kæledyr”, der er et nyt tiltag under Høstfesten i Søborgs Hjerte. Det er en ny aktivitet for børn blandt de i forvejen mange traditionelle indslag under Høstfesten. Er du med, så får du et diplom. Men du skal huske at melde dig til i tøjbutikken Karin & Co. i Søborg Hovedgade 69 A.

De grønne spejdere kommer og hjælper dig med at bage snobrød. AL Dans optræder på pladsen ved Vilhelm Bergsøes Alle/Søborg Hovedgade, hvor instituttets dygtige dansere viser deres færdigheder. På musikfronten kommer Gladsaxe Garden og spiller.

Der er naturligvis mange festlige indslag under Høstfesten, hvor alle de sædvanlige og traditionelle aktiviteter også vil finde sted. Høstfesten er i den grad børnenes fest i år.

De mindre og de mindre modige kan tage en tur i karrusellen. For de ældre og modigere er highjumperen så absolut værd at prøve. Som sædvanlig vil der også være ansigtsmaling, og måske kigger ballonmanden forbi, så du kan lære at lave ballondyr.



Karrusellen kræver ikke det store mod af deltagerne, men de har det sjovt alligevel. Foto: Kaj Bonne.



AL Dans optræder under Høstfesten. Foto: Kaj Bonne.



Ansigtsmaling er som sædvanlig med på programmet. Foto: Kaj Bonne.