Det er ikke kun bål og snobrød

Buddinge Spejderne havde ikke færre end 15 frivillige i sving under Gladsaxedagen, hvor man havde sat et stort tårn sammen på ægte spejdermanér.

– Vi laver meget andet end bål og snobrød. Vi arrangerer overnatningsture i skoven. Det er for børn på mindst 11 år, og i løbet af en sæson overnatter vi skoven fra tre til seks gange. Og i denne sommer var vi med på sommerlejr på Als. Vores fokus er friluftsliv og meget rettet mod naturen og bæredygtighed, fortæller Dorthe Olesen, gruppeleder i Buddinge Spejderne.

De yngste spejdere er ”bævere” (fra 0. og 1. klasse i Buddinge), ”ulve (2.-4. klasse i Rovdyrhulen, Bagsværd Møllevej), ”trop” (5.-8. klasse) og seniorer (9. klasse til 17 år).

Lørdag den 2. september tilbyder Buddinge Spejderne ”familiespejd” for alle børnefamilier i Buddinge Kirke fra kl. 10-12. Eneste krav er, at yngste barn er under 6 år. Familiespejd mødes hver anden lørdag.



Denne specielle rutschebane havde Buddinge Spejderne banket op på Gladsaxedagen. Foto: Kaj Bonne.



Sognepræst Morten Miland Samuelsen gjorde reklame for ”otte hit”. Det er aktiviteter i Gladsaxes otte kirker: Søborg, Gladsaxe, Haraldskirken, Bagsværd, Stengård, Søborgmagle, Mørkhøj og Buddinge. Foto: Kaj Bonne.





Hvis du er ni år kan du starte med at spille på blæseinstrument i FDF Gladsaxe Brass Band. Foto: Kaj Bonne.