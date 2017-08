Det ligner nærmest konservativt solstik

Henrik Sørensen fra Konservative, må have fået solstik, eller er der gået agurketid i Konservatives valgkamp? Eller måske er Henrik Sørensen. blevet meget sur over ikke at få topskatten nedsat!

Det skulle man tro, når Henrik Sørensen. prøver at tolke på noget han intet ved om, som Kristian Thulksen Dahl har udtalt, om ens skat for kommunerne. Blandt andet ved Henrik Sørensen.. ikke hvilken procent en sådan skat ville ligge på ,og han.. har heller ikke læst Kristian Thulesen. Dahls udtalelser, om at man så skulle gøre op med de nuværende udligninger mellem kommunerne.

Henrik Sørensen. har heller ikke bemærket, at skulle Kristian Thulesen Dahl og DF komme igennem med dette forslag, ja så siger meningsmålinger, at et flertal i den danske befolkning støtter dette forslag.

I stedet prøver Henrik Sørensen. at lave nogle skræmme udregninger, som han intet belæg har for og ikke kan dokumentere.!

Meget bemærkelsesværdig, at Henrik Sørensen . på denne måde prøver at trække landspolitik ind i byrådssalen. Når man tænker på, at i de 22 år, Dansk Folkeparti, har været i Gladsaxe Byråd, hvert år har kæmpet for lavere skat, for borgere og erhverv. Og flere gange har oplevet at Konservative har stemt imod, også da Henrik Sørensen. var en del af byrådet.

Jeg kan allerede her afsløre både for Henrik Sørensen Gladsaxes borgere og erhverv, at skattelettelser igen i år vil være en del af Dansk Folkepartis krav i budgetforhandlingerne, sammen med meget andet.

Kristian Niebuhr

Gladsaxe Byråd

Gruppeformand

Borgmesterkandidat

Dansk Folkeparti Gladsaxe