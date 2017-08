Det skal være sjovt at gå på arbejde

Alexander Kragh er iværksætter med stort I.

Der er fuld fart på hans firma Statum på Østerbro. Et firma han driver sammen med tre andre unge gutter.

Men inden det kom så vidt, skulle han som i eventyrene gennem mange trængsler.

Statum er en digital rekrutteringsplatform, der matcher virksomheder med personer, der passer ind i deres firmas kultur.

-Vi tror på, at vi ved at sikre at de rigtige mennesker arbejder sammen kan vi hæve arbejdsglæden samt produktiviteten og væksten, siger Alexander Kragh.

På vej mod den nuværende succes i Statum har han fået nogle slemme gok rent arbejdsmæssigt.

Jeg er opvokset med drømmen om at blive selvstændig. Med en mor, der er kantinedame og en far, der er betjent, lå det ikke lige i kortene, siger Alexander, der voksede op på Aldershvilevej, gik på Bagsværd Skole og blev HHX-student fra Lyngby.

Fritiden blev brugt på masser af gymnastik i Gladsaxe IF, hvor han opnåede at blive dansk mester for hold i 2006.

Han var avisdreng hjemme på vejen og havde senere job i fiskeafdelingen i SuperBest i Bagsværd.

– Som 19 årig startede jeg min første virksomhed, der importerede silikonecovers fra Kina. Som så mange andre start-ups gik min første virksomhed i vasken inden for det første år, og jeg måtte bruge pengegaver fra mit studentergilde til at betale min virksomhedsgæld tilbage til mine forældre, som havde støttet mig hele vejen med penge til at realisere min iværksætterdrøm.

Modstanden slog mig dog ikke ud, og efter kort tid startede jeg min anden virksomhed – et bureau der planlagde vognture for studenter. Forespørgslerne væltede ind, men vi kunne ikke få landet aftaler med vognmændene, da de ingen problemer havde med at afsætte deres studentervogne, og derfor måtte jeg lukke min anden virksomhed som bare 21 årig, siger Alexander.

Derefter tog jeg et lønmodtager job i en salgsvirksomhed, hvor jeg solgte annoncer til nogle dagblade. Det var knaldhårdt – men også ekstremt lærerigt. Her lærte jeg nemlig et af de vigtigste redskaber en iværksætter har brug for: salgskompetencer.



Medarbejderne flygtede

-Arbejdspladsen var dog psykisk hård, så hård at det er svært at beskrive. Da jeg havde været ansat der i et år, havde der været omkring 70 ansatte, som var smuttet igen på grund af den hårde virksomhedskultur. Derudover havde omkring 10 sygemeldt sig med stress.

– Om det var min tidligere iværksættererfaring eller bare min personlighed der gjorde mig mere modstandsdygtig ved jeg ikke, men selv jeg kunne ikke klare presset til sidst. Efter et år i virksomheden gik jeg ned med stress og måtte søge tilflugt i mit barndomshjem i Bagsværd. Her lå jeg i fosterstilling på mine forældres sofa i tre dage, indtil de fik mig over de værste symptomer.

Der var ikke meget forståelse fra min chef side der sagde “stress er noget danskere har opfundet” (han var svensker). Jeg blev derfor presset til at opsige min stilling fremfor at stille virksomheden økonomisk dårligt med en lang sygemelding (hans ord).

Efter tre måneder var jeg ovenpå igen, og jeg er af den overbevisning at man skal rejse sig, hvor man er faldet. Jeg tog derfor tilbage til min gamle arbejdsplads, hvor jeg satte mig for at forbedre arbejdsmiljøet. Fordi jeg var en af de medarbejdere der havde holdt længst i virksomheden, kunne chefen se værdien i at ansætte mig igen, og jeg fik derfor lov til at stå for rekruttering af nye medarbejdere, oplæring af dem samt at sørge for at folk havde det godt på arbejdspladsen. Det var meget få ændringer jeg reelt fik lov til at gennemføre og den store medarbejderudskiftning forsatte.

Skabe arbejdsglæde

– Der er dog intet der er så skidt, at det ikke er godt for noget, og det dårlige arbejdsmiljø gav mig inspiration til hvad der siden er blevet min levevej. Jeg ville lave en virksomhed der fokuserede på at skabe arbejdsglæde, ved at sikre at alle mennesker arbejder i en virksomhed hvor deres personlighed passer ind i kulturen.

Jeg undersøgte markedet og fandt ud af, at det kun er 20% af den danske befolkning der elsker deres arbejde – der er altså stor plads til forbedring i verdens lykkeligste land.

Det er godt et år siden og i dag sidder vi på vores kontor på Østerbro med 5 ansatte, en god omsætning og ikke mindst en masse mennesker, der har fundet en arbejdsplads hvor de passer ind. Min tidligere arbejdsplads er faktisk en af vores rigtig gode kunder. De har nemlig fået en ny chef der fokusere mere på arbejdsglæde, og vi har derfor et godt samarbejde om at rekruttering af personer, der passer ind i deres kultur.

Jeg synes, at det er værd at slå et slag for andre unge ude i kommunerne. De skal følge deres passion og gøre det de synes er sjovt, uanset den modgang de måtte møde. Jeg er bare en middelklasseunge uden nogen særlig social arv ud i iværksætteri, så hvis jeg kan, hvorfor skulle de så ikke kunne?

Min omgangskreds i dag er stadig alle drengene fra Gladsaxe og to af mine bedste venner, har jeg kendt siden jeg startede med dem i 0. klasse på Bagsværd skole, siger Alexander Kragh.