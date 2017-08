Det vigtigste er signalet til borgeren

Kære Mona Kjærulff Hansen, tak for dit svar.

Heller ikke jeg synes, at det altid er bedst at føre diskussioner i Gladsaxe Bladet. Men det var jo ikke mig, der begyndte…

For mig er det allervigtigst, at det er borgeren, der er i centrum for indsatsen, og med så få sagsbehandlere som muligt. Og at borgeren har tillid til, at der bliver taget godt hånd om hans eller hendes problemer.

Det er det primære mål for os som politikere, uanset hvad det politiske udvalg hedder.

Ja, lad os tage en kop kaffe i nærmeste fremtid – jeg gi’r!

Hilsen Susanne Palsig (SF),

formand for Sundheds- og Handicapudvalget