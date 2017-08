Duo med høj klasse

En fløjte og guitarduo af høj klasse gæster Søborg kirke torsdag 17. august kl. 19.00.

Maryelle Way, tværfløjte og Paul Gregory, på guitar spiller sonater af J. S. Bach samt værker af Timothy Baxter, Claudio Passilongo og Michael Bønsdorf.

Paul Gregory begyndte at spille guitar som 10-årig og fik sin debut i Wigmore Hall, da han var 19. Han har vundet den internationale Andres Segovia Konkurrence i Spanien og han har turneret i det meste af verden.

Maryelle Way er uddannet på Trinity College og The Royal Academy of Music samt på Noord Netherlands Conservatorium. Hun har vundet en række priser for sit fløjtespil og har turneret i Holland og Tyskland. Størstedelen af sit virke har hun i Storbritanien, hvor hun spiller dels i orkestre og dels i mindre ensembler.

Entré: 40 kr.