Eftertragtet pensionist

Irsk rosport var en nichesport med meget få store resultater.

Så kom den tidligere danske landstræner Morten Espersen til i 2012 med det job at få vendt udviklingen. Næsten alt skulle reorganiseres, og der skulle skabes et bærbart fundament. De irske roere skulle lære noget om, hvor meget der skal trænes for at nå til tops.

Det lykkedes meget godt, for ved OL i Rio de Janeiro vandt Irland for første gang en olympisk medalje i rosport. Det var samtidig Irlands første medalje ved legene i Brasilien, så brødrene Gary og Paul O´Donovan blev i løbet af få minutter verdensberømte i Irland, da de havde sikret sig sølv i letvægts dobbeltsculler.

-I løbet af næsten ingen tid havde der været over 5.000.000 hits på diverse sociale medier for at kommentere og ønske til lykke med medaljen, fortæller Morten Espersen, der nu er vendt tilbage til Bagsværd, hvor han i mange år som aktiv skaffede et væld af medaljer til Bagsværd Roklub – både nationalt og internationalt.

Selv blev Morten Espersen hædret som sports manager i Irland, da han en måned blev kåret som Philips Sports Manager of the Month, og han var dermed med i opløbet om at blive årets manager i Irland.

Brødrene O´Donovan gav forrygende interview og blev mediedarlings. De var rapkæftede på den begavede måde.

-Irland havde tre både med til Rio de Janeiro. Det var også nyt. Mens jeg var i Irland blev det også til EM-guld til O´Donovanbrødrene, og der kom medaljer ved diverse World Cup.

Fik syv tilbud

Morten Espersen kunne mageligt have fået forlænget sin kontrakt i Irland, selv om han nu er 66 år.

-Jeg elskede jobbet, og det var sjovt at se ting udvikle sig så positivt. Men det havde sine omkostninger. Jeg var alene derovre. Min kone kom på besøg fem gange om året, og jeg var også hjemme af og til. Men ellers gav jeg mig selv arbejdsuger på 80-100 timer, og det var et par gange ved at gå slemt ud over helbredet, fortæller Morten Espersen.

Så var det nemmere dengang han var landstræner i Australien og havde familien med kone og små børn med.

– Det nordirske roforbund hører ind under det irske, og det var spændende at besøge Belfastområdet, når man ellers færdedes omkring Cork og Dublin. De politiske spændinger tydelige, når jeg var oppe nordpå, siger Morten Espersen.

Da han havde meddelt, at han ville stoppe i Irland begyndte tilbuddene fra andre nationer at strømme ind. Syv nationer har meldt sig.

-Jeg har bl.a. fået tilbud fra Japan, Georgien, Frankrig og Sverige. Men selv om jeg føler, at 66 år ingen alder er, så tror jeg, at jeg koncentrerer mig om andre ting, siger Morten Espersen.

-Jeg går og tumler med nogle ideer om at få fart på eliteidrætten i Gladsaxe. Jeg har allerede sendt en føler til rådhuset, og jeg vil tale med diverse politikere. Jeg kan godt se mulighederne her i kommunen. Min bror Mikael er jo formand for Bagsværd Roklub, så vi kan nok komme med ideer til at få skabt et miljø, hvor de nærliggende skoler kommer ind over, siger Morten Espersen.