En ny Krøyer

Der var lige dele sitrende spænding, sommerfugle i maven og nervøsitet i luften på Telefonfabrikken. Nye kunstnere – både meget unge og noget ældre eller fra syv til 89 år – debuterede sammen med mere rutinerede kunstnere. Til ferniseringen af den 28. Sommerudstilling udstillede 37 Gladsaxeborgere. Der var både åbningsord fra borgmester Trine Græse (A) og jazzmusik leveret af Deruda’.

De mange fremmødte fik chancen for at stemme på årets bedste værk, og ”Publikumsprisen” gik til den yngste deltager, den blot 7-årige Jenny Marie Krøyer for ”Mormors øje”. Et populært valg.

Lyder navnet bekendt? Ja, for Jenny Marie er en efterkommer af det berømte ægtepar Marie og P.S. Krøyer. Eny Krøyer er tilsyneladende på vej.

Henriette Helman Kristensen debuterede på Sommerudstillingen med ”Off soon… monday”: – Men jeg har malet i mange år og også udstillet i Borgernes Hus. Jeg slapper så dejligt af, når jeg maler.

Udstillingen kan ses frem til 31. august i Telefonfabrikkens åbningstid fra kl. 8-23.



Jenny Marie Krøyer på 7 år vandt ”Publikumsprisen” ved årets Sommerudstilling.

Foto: Kaj Bonne.