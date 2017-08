Et skulderklap af format

Signe Thomsen tullede lidt rundt, da hun var blevet student fra Gladsaxe Gymnasium. Det blev til et par sabbatår og nogle rejser i Thailand, Cambodja og Laos og diverse job – blandt andet i en slagterforretning. Så gik hun i gang med at læse til farmaceut. Det gjorde hun i to år, før hun fandt ud af, at det ikke lige var sagen.

Så kastede hun sig over telekommunikation på DTU i Lyngby. Der ramte hun plet.

Faktisk er hun så god, at hun netop har været på et 14 dage langt studieophold i Beijing og Shenzhen i Kina. Opholdet var betalt af Huawei, der har over 170.000 ansatte på verdensplan. Huawei har siden 2008 haft projektet Seeds for the future.

Huawei lægger i beskrivelsen af opholdet ikke skjul på, at de går efter de bedste af de bedste, når de vurderer ansøgningerne, så det er ikke så lidt af et skulderklap til Signe Thomsen, der gik på Høje Gladsaxe Skole i grundskolen.

– En af mine lærere på DTU opfordrede mig til at søge, og så kom jeg gennem nåleøjet, fortæller Signe Thomsen, der foreløbig har taget sin bacheloreksamen og nu skal i gang med sin masteruddannelse, så hun skulle være færdig om to år med udsigt til at få et rigtigt godt job i en branche, hvor man nærmest skriger efter medarbejdere.

– Mens vi i den første uge var i Beijing var vi på sprogkursus for at lære lidt kinesisk. Kinesisk grammatik er meget primitiv, til gengæld er udtalen af ordene altafgørende. Det samme ord kan have fire forskellige betydninger alt efter hvordan det udtales. Vi sluttede af med en eksamen, og den blev bestået, siger Signe Thomsen.

Turen gik til Shenzhen – en by, der blev anlagt for lidt under 50 år siden. Folk rejser til den store by, og når de har fridage og ferier, så er de pist væk, så byen nærmest er mennesketom til det kinesiske nytår, siger Signe Thomsen.

Konkret opgave

I Shenzhen fik de mange studerende lov til at arbejde med konkrete opgaver i stedet for bare at sidde på skolebænken og modtage informationer.

– Det var virkelig meget givende at få den oplevelse med, siger Signe Thomsen.

Undervejs blev det til de traditionelle udflugter med ture til den forbudte by, sommerpaladset og muren, hvor også Signe Thomsen konstaterede at det er et stejlt bygningsværk, der krævet sit, hvis man vil bevæge sig bare den mindste smule.

– Da vi var i Beijing blev vi vidne til en by, der var stærkt præget af forurening. Der var forholdene i Shenzhen noget anderledes, fordi der har man el-biler, fortæller hun.

– Vi skulle skrive et essay om vores oplevelser, da vi kom hjem, fortæller Signe, der har masser af mod på at bruge sit fag, når hun er færdiguddannet.

– Jeg vil gerne bidrage til at vedligeholde og udvikle samfundet via telekommunikation, slår hun fast.

– Jeg synes telekommunikation er den fedeste teknologi at lære, fordi det giver muligheden for helt reelt at skabe en bedre verden. Og det var sejt at få lov til at opleve på tætteste hold, hvordan én af verdens største virksomheder på området arbejder, siger Signe.