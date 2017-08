Få hjælp med gælden

Vi har nok alle sammen set et afsnit af Luksusfælden på tv3. Nu er der mulighed for at blive frivillig i den lokale udgave – dog uden kamera. Derfor søger Dansk Folkehjælp frivillige rådgivere til at hjælpe socialt udsatte borgere med deres økonomiske udfordringer.

Foreningen Dansk Folkehjælp har indgået et samarbejde med Gladsaxe Kommune om at hjælpe borgere med økonomiske vanskeligheder med frivillig og gratis rådgivning. Gladsaxe kommune stiller lokaler til rådighed på værestedet Mødestedet.

Leder af den Boligsociale Enhed, Simon Gahms Henriksen, fortæller, at det er borgere, der har så store problemer med deres økonomi, at de risikerer at blive sat ud af deres bolig. Ofte fordi de har mistet deres job, gennemgået en skilsmisse, mistet en ægtefælde eller har levet et liv med misbrug, der har påvirket deres evner til at skabe overblik over deres egen økonomi.

Simon Gahms Henriksen fortæller, at formålet med samarbejdet er at etablerer et lokalt tilbud i Gladsaxe: ”Nu kan specielt fattige og udsatte mennesker, som kommunen har kontakt med, støttes med hjælp til at håndterer deres problemer med økonomi og gæld”.

John Pedersen, der er primus motor fra Dansk Folkehjælp, understreger, at der er tale om en anonym, uafhængig og frivillig rådgivning: ”Vi kan mærke, at det er vigtigt for de borgere, der søger rådgivning, at det er uafhængige rådgivere, og at de har både tid og indsigt i problemstillingerne. Det gælder også for rådgiverne”.

Som rådgiver skal du helst have en økonomisk uddannelse, gerne rådgivererfaring og kunne afse 2 – 4 timer på månedsbasis. Til gengæld får du mulighed for at hjælpe nogle af Gladsaxes mest udsatte borgere.

Interesserede rådgivere inviteres til et uforpligtende informationsmøde på Mødestedet, Bagsværd Hovedgade 175, 23 august fra kl. 16.30 – 18.00, hvor Dansk Folkehjælp vil orientere nærmere om den frivillige økonomiske rådgivning.

Du er også velkommen til at kontakte John Pedersen på tlf.: 70220230 eller Email: post@folkehjaelp.dk.