Falcks udstyr er ikke i top

For ca. 3 uger siden var jeg så uheldig at falde på mit badeværelse og i den forbindelse ringede vi til Falck for at få assistance. Vi fik at vide, der var 1 times ventetid. Da Falck ankom kunne de se, at de behøvede en slags oppustelig pude for at få mig op at sidde.

Det viste sig, at ”puden” ikke virkede, og de besluttede så at køre over til brandstationen efter en anden. Da de så kom tilbage, viste det sig, at batteriet var helt fladt. Falckfolkene besluttede så herefter at tilkalde assistance, og efter i alt seks timer på gulvet, kom der så yderligere to Falckfolk, to ambulancefolk og to fra hjemmeplejen og forsøget med at få mig op lykkedes.

Jeg må indrømme, at jeg er dybt chokeret over at materialerne hos Falck ikke bliver testet, når de er færdigbrugt. Det er en falsk tryghed. Sådanne ting er dybt uansvarlige og kan jo i værste fald ende med døden til følge – og så tænker man: hvad så med alt andet udstyr, er det i samme stand?

Til sidst en stor tak til hjælperne. De gjorde et stort og godt arbejde. Hvordan mon ledelsen hos Falck har det, når de læser dette indslag?

Liselot Frank