Fantastiske verdener og spænding

I animationsfilmen ”Emoji Filmen” møder publikum det såkaldte emoji Gene, der som den eneste er født uden et filter, og derfor kan lave flere grimasser.

Emojien kommer en dag til at lave det forkerte ansigt i en sms og bliver sendt ud, hvor ubrugte emojier hænger ud. Her møder han Hi-5 og Jailbreak, der vil hjælpe Gene med at finde tilbage til sin sande plads. En større fare truer dog alle emojierne skæbne i telefonen, så de tre venner må nu ud på en farefuld færd for at redde deres verden, før den bliver slettet for altid!

De fleste gæve piger og drenge af 1970erne og 1980erne er uden tvivl stødt på science fiction-tegneserien “Linda og Valentin”, på fransk ”Valerian et Laureline”, i løbet af deres barndom. Det oprindelige forlæg er fra 1967 og at der skulle gå 50 år før en filmatisering blev produceret lyder helt vanvittigt, Hollywoods sci fi-besættelse taget i betragtning. Der skulle dog også en franskmand til, før ”Valerian and the City of a Thousand Planets” kunne blive en realitet. Luc Besson, der tidligere har lavet det storslåede sci fi-epos ”Det femte element”, står ved roret med sædvanlig visuel opfindsomhed og non-stop action.

Sidst men ikke mindst har det længe ventede krigsdrama “Dunkirk” fundet vej til Bibliografens store lærred. Christopher Nolan, manden bag ”Inception” og ”Interstellar”, leverer nærmest ubærlig nervepirrende spænding, når 400.000 engelske soldater er fanget i havnebyen Dunkerque, og den tyske hær nærmer sig fra landsiden og de engelske skibe, der skal undsætte soldaterne fra søsiden, sænkes en efter en af de uhyggelige tyske u-både.

Vil hjælpen nå frem i tide? Kom selv og se!

Ovenstående film har alle premiere i Bibliografen torsdag 3. august.