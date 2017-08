Fantasy og finske særheder

I 1980erne og 1990erne kunne verdens biografgængere ikke få nok af Stephen King. Nu er populariteten så stigende igen. Til september kommer genfortolkningen af ”It” om dræberklovnen, Pennywise, og i denne uge ”The Dark Tower”, der er filmatiseringen af Stephen Kings hovedværk af samme navn. Filmens hovedroller indehaves af Idris Elba, manges bud på den næste James Bond, og Matthew McConaughey, der efter sin Oscar for ”Dallas Buyers Club” er gået fra succes til succes. Bag kameraet står danske Nikolaj Arcel, der efter sin Oscarnominering for ”En kongelig affære” er blevet ekstremt populær i Hollywood.

Den finske auteur Aki Kaurismäki er tilbage på Bibliografens lærreder med ”Lys i mørket”, der er et skævt og til tider hjertevarmt indslag i en ellers hård flygtningedebat. Filmen følger en ung syrisk flygtning, der kun har hørt godt om forholdene i de nordiske lande. Da han ankommer til Helsingfors i Finland, er virkeligheden en lidt anden. Tingene ændrer sig dog. Ikke drastisk, men lidt efter lidt. Og som det hører sig til i Kaurismäkis univers, dukker alverdens skæve eksistenser op og yder assistance.

Det er ikke ofte, at Bibliografen har romantiske komedier på programmet, men ”The Big Sick” er så fremragende et eksempel på genren, at den simpelthen måtte have plads. Filmen handler om kæresteparret Kumail og Emily. Kumails forældre forsøger dog at planlægge et arrangeret ægteskab for ham, og Emilys forældre mener, at Kumail selvfølgelig på grund af hans pakistanske baggrund må være forbundet til terrorisme. De to har det ikke nemt, men kærligheden vil sejre og gør det på hylende morsom vis i ”The Big Sick”.

Ovenstående film har alle premiere i Bibliografen torsdag 17. august.