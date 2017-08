Femten kom på landsholdet

Det blev en stor weekend for Bagsværd Roklub, da Bagsværd Sø lagde vand til Danmarksmesterskaberne i roning, juniorregatta og udtagelsesløb til U18-landsholdet og U23-EM.

Lørdag var der danske mesterskaber i roning. Det ubetinget største resultat for klubbens roere, var sejren i kvindernes otter. Her besejrede et hold bestående af Emilie Jersild, Emma Hammer, Frida Sanggard, Ida Gørtz Jacobsen, Ida Langkjær, Lisbet Falch Jakobsen, Marie Mørch, Marie Louise Ladegaard og styrmand Jacob Neergaard lokalrivalerne fra Danske Studenters Roklub. Tidligere på dagen var Ida Gørtz Jacobsen og Frida Sanggaard allerede blevet mestre i kvindernes toer uden styrmand.

Derudover fik Bagsværd Roklub guldmedaljer i letvægtsdobbeltsculler for både herrer og damer, letvægtsfirer og letvægtstoer for herrer, samt i juniorernes dobbeltfirer. Hos seniorherrerne markerede blandt Mathias Larsen sig med en sølvmedalje i en tæt finale i letvægtssinglesculler. Det blev også til en guldmedalje i letvægtsdobbeltsculler sammen med Jens Graudal. I slutning af september skal Mathias repræsentere Danmark ved senior-VM i netop letvægtsdobbeltsculler.

Talentudvikling

Lørdag var også afslutningen for Talentudviklingscuppen, som er en turnering, der løber over alle årets regattaer for U15- og U17-roerne. Her blev det til en samlet sejr for U15-pigerne til Cathrine Duedahl-Olesen og en tredjeplads til Astrid Kirstine Kofoed. Cathrine vandt også pigernes singlesculler set over hele sæsonen. Hos U15-drengene blev det til en andenplads for Asbjørn Bay foran klubkammeraten Casper Girke Christensen. Asbjørn blev samtidig den samlede vinder i singlesculler. For U17-pigerne markerede Matilde Hjorth sig med en flot fjerdeplads.

Søndag blev der roet om udtagelser til U18-landsholdet og U23-EM. Intet mindre end 15 Bagsværdroere blev udtaget til et af de to landshold. For U18-landsholdet blev Aksel Bay og Lasse Maigaard udtaget i toer uden styrmand, Frederik Larsen blev udtaget med Frederik Lund fra Holstebro Roklub i dobbeltsculler, Marie Ramm og Emma Braad Olesen blev udtaget i firer uden styrmand med Clara Møller fra Roklubben Furesø og Xenia Kviat Antonsen fra Roforeningen KVIK.

Med ni udtagne roere stod U23-roerne ikke tilbage for U18-roerne. Ved EM i Polen i weekenden . 2. og 3. september deltager fra Bagværd Roklub Ida Langkjær, Marie Louise Ladegaard, Marie Mørch i letvægtsdobbeltfirer med en roer fra Holstebro Roklub, Emilie Jersild i dobbeltsculler med en roer fra Odense, Emma Hammer og Frida Sanggaard i firer uden styrmand med roere fra Odense og Holstebro, Mads Petersen i singlesculler, og Marcus Johansen og Niels Frederiksen i otter med roere fra fire andre klubber.

-Jeg er endnu engang stolt over de mange stærke talenter, vi har i Bagsværd. Her tog vi medaljer fra de yngste juniorrækker og helt op til otter for kvinder. Det er vel svært at finde et tydeligere eksempel på vores store talentarbejde end, at vi både for U18- og U23-landsholdet er den klub, der får udtaget flest roere. Det lover godt for årene, der kommer, siger Kaproningschef i Bagsværd Roklub Mia Espersen.