Fest i Værebro og Mørkhøj

Bebyggelsen Værebro Park markerede lørdag de første 50 år, og det blev en festlig affære. Der var stillet et langt kaffebord op inde i centret, og mange af beboerne var mødt for at hygge sig med familien, naboerne og vennerne.

Dagen blev også markeret med en ny sang: Værebro er bedst.

Et børnekor skulle fremføre værket, men de fleste virkede nu mest betuttede over overhovedet pludselig at være i fokus. Men charmerende så det ud.

I dagens løb var der aktiviteter uden for centret.

I Mørkhøj var der byfest for tredje år i træk, hvor det meste foregik på græsarealet ved Mørkhøj Skole. Borgmester Trine Græse fortalte om de mange insitutionsprojekter, der skal sættes i gang i området efter at kommunen har købt Blaagaard Seminarium.



Børn fra institutionerne Bakken og Junibakken sang den ny Værebrosang – med meget god hjælp fra pædagogerne.

Foto: Kaj Bonne.