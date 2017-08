Flere gadetræer til Gladsaxe

Hvert år bliver der fældet træer langs hovedveje, gader og pladser i Gladsaxe og der kommer ikke nye træer til. Det er et problem. Træer i byen gavner vores sundhed, giver rekreativ værdi og et behageligt, lokalt klima. De skaber gode betingelser for dyreliv, er buffere ved store regnmængder og renser luften for trafikos.

”Siden 2003 er der forsvundet 116 træer i kommunen. Når et træ bliver fældet, bliver der kun alt for sjældent plantet et nyt træ. Så får vi de her veje og strækninger med ganske få træer”, fortæller Frederik Hoedeman, der er byrådskandidat for SF.

I Lyngby kommune har der i mange år været politisk fokus på træer i bymidten. Det betyder, at platantræerne på Lyngby Hovedgade i dag indrammer gaden med en grøn frodighed.

”I Gladsaxe er der bred politisk enighed om, at vi skal have en grønnere by, og det efterspørger mange borgere. Derfor vil det også være naturligt, at Gladsaxe får en træpolitik. Så kan vi på sigt føre drømmene om et grønnere og mere sammenhængende Gladsaxe ud i livet”, siger Frederik Hoedeman.